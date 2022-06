Il presidente di Enel Crisostomo: "Per l'idrogeno ci vorranno 7 anni" - VIDEO

Il presidente di Enel Crisostomo ad Affaritaliani.it

“L’idrogeno è un vettore, che deve essere estratto e che, al momento, ha un costo decisamente non sostenibile. Ma siamo fiduciosi che possa essere lo strumento del futuro, in un ecosistema di energie rinnovabili che liberi l’Italia dalla dipendenza dagli idrocarburi. Serviranno però tra i 5 e i 7 anni”.

Michele Crisostomo, presidente di Enel, spiega a margine del Festival dell’Economia di Trento perché l’Italia può giocare un ruolo di primo piano nello sviluppo di quell’economia circolare che non significa gestione migliore dei rifiuti, ma anche maggiore consapevolezza nell’impiego dell’energia. E anche a livello domestico si può ancora fare molto per migliorare i consumi e per dirottare le necessità verso l’elettricità (e non più verso il gas).

