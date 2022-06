Workday Elevate Italia, a Milano si discute di business del futuro

Workday Elevate Italia, presentata oggi la ricerca condotta in collaborazione con ANDAF Lombardia

Si è tenuto oggi, 6 giugno 2022, presso Palazzo Mezzanotte a Milano "Workday Elevate Italia". L'evento è stato organizzato da Workday, fornitore leader di applicazioni cloud aziendali per la gestione finanziaria e delle risorse umane, e si pone l'obiettivo di esplorare il mondo della finanza al fine di scoprire i trend che coinvolgeranno il business delle aziende tramite le parole di manager ed esperti. Fra questi, a presenziare all'evento si annoverano Corrado Passera, banchiere, ex Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, che ha parlato di come illimity sia divenuta un unicorno in soli tre anni, Barbara Imperatori, Professor of Organization Theory & HRM dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, la quale ha presentato i principali risultati dello studio condotto insieme a The European House - Ambrosetti sul futuro delle organizzazioni e Josh Rice, SVP e Global Pre-sales di Workday, che ha fatto una fotografia dei benefici apportati da Workday per le aziende.

Ad aprire il dibattito è intervenuto il Country Manager di Workday Italia, Federico Francini, che ha dato la sua visione di lavoro aziendale, raccontato la nascita e l'evoluzione di Workday e la sua mission: introdurre agilità e capacità di adattamento nelle aziende tramite una strategia basata sulla centralità dei dati e in particolare su una base unificata di dati HR e Finance.

"Workday, fondata in Cloud per HR e Finance, si basa sin dalla nascita su un principio fondamentale e nuovo: mettere gli individui al centro, perché fare questo vuol dire capitalizzare le risorse umane e valorizzare il talento, coinvolgere le persone. L'idea, che riscontriamo tutt'oggi all'interno dell'organizzazione, è la convinzione che un dipendente felice contribuisce sicuramente al successo di un cliente. Questa in breve è la storia di Workday, nata da una visione lungimirante e vincente" ha dichiarato Federico Francini.

Nel corso dell'incontro è stata presentata la ricerca “Finanza del Futuro” condotta da ANDAF e della sezione Lombardia in collaborazione con Workday, che pone l'accento sui paradossi e sulle sfide urgenti che oggi le organizzazioni si trovano a fronteggiare. Esse sono legate ai concetti di persone e gestione, perché "per gestire questo mondo che cambia, per gestire l'incertezza, per fare le cose giuste al momento giusto (perché fare le cose bene non basta più) chiaramente le persone sono al centro e devono essere motivate e competenti. Le aziende stanno chiedendo alle persone di cambiare, chiedono iniziativa e imprenditorialità: i vecchi sistemi non funzionano più e questo genera il cambiamento, cui si fa resistenza" commenta Barbara Imperatori. Lo studio ha messo in luce differenti preoccupazione dei dipartimenti finanziari: se, da una parte, la crisi ha messo sotto pressione i CFO, impegnati non solo a fornire numeri e bilanci ma a dare vere e proprie indicazioni operative sul business aziendale, dall’altra è stata vista come un’opportunità per ridisegnare il modello operativo dell’organizzazione finanziaria all’insegna di flessibilità, velocità e un uso migliore dei dati a disposizione. L'indagine ha inoltre rivelato le priorità per i CFO italiani nel 2022: la necessità di una maggiore immediatezza nelle attività di budgeting e forecasting (19%), l’ottimizzazione dei processi (17%) e il cash management (13%).

Presenti all'evento i responsabili di aziende all'avanguardia come Leonardo, Fiera Milano SpA, Carl Zeiss, Sanofi, Q8, Cerved, Juventus, Aon e Pomellato hanno parlato della propria visione all'interno di tavole rotonde dedicate.

L'intervista di Affaritaliani.it a Federico Francini, Country Manager di Workday Italia

Ai microfoni di Affaritaliani.it, il Country Manager di Workday Italia Federico Francini racconta la nascita della collaborazione, ai fini del progetto di ricerca, fra Workday e Andaf, Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari. Spiega Francini: "Abbiamo ritenuto che Andaf fosse il miglior bacino per elaborare un sondaggio su quelli che ritenevano fossero le priorità e i cambiamenti attesi dal futuro del mondo della finanza". A emergere, alcuni concetti chiave che guideranno il business nei prossimi anni e che se adottati contribuiranno alla crescita e alla profittabilità aziendale: "La funzione finance richiede oggi una maggiore digitalizzazione e un modello di leadership più collaborativo insieme ai direttori delle Risorse Umane e IT". Si rende necessario dunque introdurre nuovi talenti che siano in grado di utilizzare i nuovi strumenti di analisi di dati e le nuove tecnologie, talenti che però, secondo Francini, in Italia risultano carenti e andrebbero implementati.

A proposito dei trend emersi dall'indagine in collaborazione con Andaf Lombardia, Country Manager di Workday Italia ha sottolineato come sul finire del 2023 la divisione Finance verrà gestita in Cloud, aspetto a cui Workday ha dato sempre massima rilevanza: "Workday ha sempre voluto unire HR e Finance per fornire l'insieme di tutte le informazioni in real time, analytics potentissimi, analisi predittive, pianificazioni collaborative multiscenario. Insomma tutto quello di cui i Direttori Finanziari hanno bisogno in una modalità ancora più collaborativa".

L'intervista di Affaritaliani.it a Frederic Portal, Product Marketing Director Finance EMEA di Workday e Josh Rice, Senior Vice President, Global Presales di Workday

Frederic Portal, Product Marketing Director Finance EMEA di Workday, ha commentato la situazione del mondo finanziario e la sua evoluzione con il cambio di scenario dovuto alla pandemia: "Negli ultimi due anni il mondo della finanza è stato messo sotto pressione, più di quanto non sia mai stato. La sfida principale portata dal Covid è stato il fatto di dover fermare il lavoro in ufficio per svolgerlo da remoto, cosa che non era mai successa prima e soprattutto il fatto di dover chiedere alle aziende di gestire svariati dati finanziari, HR ed esterni e di presentare i numeri in modo veloce. Per le persone del mondo della finanza significa più lavoro e per raggiungere questi risultati devono automatizzare i processi, così da renderli più semplici e veloci. Riguardo i mercati globali, la pandemia ha trasformato e accelerato la digitalizzazione in ambito finanziario. Attraverso le ricerche è emerso che le persone si stanno focalizzando su pianificazione e data analisys e che in Italia si vuole implementare l'utilizzo del data analysis con l'ausilio del machine learning. La cosa si sta sviluppando più nelle grandi e medie imprese, ma anche le piccole organizzazioni devono addattarsi al cambiamento".

Il Senior Vice President e Global Presales di Workday, Josh Rice, si è focalizzato sul mercato globale spiegando come i servizi da loro proposti stiano incidendo sul modo di lavorare in ambito finanziario, sull'innovazione delle aziende: "Uno dei benefici che registriamo da parte dei clienti di Workday, sia lato finanziario sia da parte di CFO e CEO, è che si tratta di un sistema interconnesso: HR, payroll, time tracking, processi di managemnet, accounting, financial planning, supply chain, sono parti indipendenti ma interconnesse in modo da far risparmiare tempo e denaro".