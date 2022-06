Russia, Sgarbi: "Medvedev dice una cosa logica". Intervista

Sgarbi: "Ha ragione il Papa, la Nato abbaiava ai confini della Russia"



"Dice una cosa logica, si può essere contro l'esercito russo o il governo russo ma certo non contro i cittadini russi. Qualcosa senza alcun fondamento, del tutto illogico. Una contrapposizione fasulla e insensata ". Con queste parole l'onorevole Vittorio Sgarbi commenta le minacce del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente della Federazione russa, Dmitry Medvedev ("Odio chi è contro la Russia e farò di tutto per eliminarli").



Sulle responsabilità, presunte, dell'Occidente per la guerra in Ucraina, Sgarbi rilancia le parole di Papa Francesco: "La Nato abbaiava ai confini della Russia". Poi sottolinea come "la politica americana in Iraq e in Afghanistan sia stata catastrofica, in particolare in Afghanistan dopo vent'anni siamo tornati al punto di partenza e gli Usa, di fatto, hanno ottenuto il risultato opposto di quello che a parole volevano raggiungere".



Sull'invio di armi all'Ucraina, in vista del voto del 21 giugno in Parlamento dopo le comunicazioni del premier Draghi, Sgarbi annuncia: "Voterò contro". Zelensky? "Un giovane che interpreta perfettamente il mondo dei social che lo sostiene, l'altro (Putin, ndr) ha la mia età ed è più arcaico, pensava di invadere l'Ucraina senza che nessuno se ne accorgesse come sarebbe successo vent'anni fa. Putin ha sottovalutato la forza non militare, ma comunicativa di Zelensky, che è quella di rendere tutto pubblico anche attraverso l'utilizzo dei social", conclude Sgarbi.

