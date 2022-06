Medvedev (braccio destro di Putin): “Odio occidentali, voglio farli sparire”

Guerra Russia Ucraina, preoccupanti dichirazioni di Medvedev contro gli occidentali, braccio destro di Putin: "Voglio farli sparire"

Nuove preoccupanti dichiarazioni da Mosca. L'ex presidente russo e ora vice capo del Consiglio di Sicurezza della Federazione russa, Dmitri Medvedev, nonché braccio destro di Vladimir Putin, non ha usato mezzi termini per spiegare le sue dure posizioni contro l'Occidente. "Mi viene spesso chiesto perchè i miei post su Telegram sono cosi' duri", ha scritto, "la risposta è che li odio. Sono dei bastardi e degenerati. Vogliono la nostra morte, quella della Russia. Finchè sono vivo, faroò di tutto per farli sparire".

Guerra Russia Ucraina, sul campo si combatte a Severodonetsk, Mosca punta a nord

Sul campo intanto continua la battaglia di Severodonetsk: nel 104/mo giorno dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, nella città strategica del Donbass, che fa parte dell'oblast di Lugansk ma si trova vicino al confine con quello di Donetsk, infuriano i combattimenti. Secondo l'intelligence del ministero della Difesa britannico, le forze ucraine hanno riconquistato alcune parti della citta' mentre i russi mantengono il controllo della parte orientale: ma, aggiungono gli 007 di Londra, l'obiettivo di Mosca e' quello di "tagliare fuori l'area di Severodonetsk sia da nord che da sud".

La versione dei filorussi e' che i combattimenti continuano soprattutto "alla periferia della citta', all'aeroporto e a poca distanza da Lysychansk", come ha affermato l'ambasciatore della repubblica di Lugansk in Russia, Rodion Miroshnik.

Guerra Russia Ucraina, Di Maio: "Medvedev allontana la pace, basta provocazioni"

"E' doveroso smettere di alimentare tensioni con provocazioni e minacce. Ribadisco: per arrivare alla pace non basta l'apertura dell'Ucraina e la spinta della comunita' internazionale, ma serve la Russia e la volonta' di dialogo di Putin. Le affermazioni che arrivano oggi, invece, non lasciano dubbi e allontanano da parte russa la ricerca della pace. Piuttosto danno linfa a una campagna d'odio contro l'Occidente, contro quei Paesi che stanno cercando con insistenza la fine delle ostilita' in Ucraina". Lo scrive in una nota il ministro degli Esteri Luigi Di Maio rispondendo alle affermazioni di Medvedev.

