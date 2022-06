Adaptation Veneto, AcegasApsAmga è protagonista del webdoc

Il webdoc Adaptation Veneto premia le quattro eccellenze

di AcegasApsAmga nell'era del climate change

È stato presentato oggi in anteprima, presso i Musei Civici Eremitani di Padova, il webdoc Adaptation Veneto. Il progetto giornalistico internazionale analizza la convivenza tra l’uomo, la tecnologia e la natura nell’era del climate change e racconta come le più importanti realtà del territorio veneto stanno fronteggiando i mutamenti climatici e quali azioni propongono per arginare il problema. Il tema, urgenete e molto sentito, è al centro del progetto di constructive journalism Adaptation.it, ideato dal giornalista e divulgatore scientifico Marco Merola e sostenuto da AcegasApsAmga S.p.A. (Gruppo Hera), Zordan Srl Sb, Fomet S.p.A., Università Ca' Foscari di Venezia, Università di Padova e Veneto Film Commission.

Scioglimento dei ghiacci, devastanti periodi di siccità, alluvioni, avanzata dei deserti: Merola e il suo team indagano il mutamento climatico con una lente d'ingrandimento che permette di vederne gli adattamenti sociali e tecnologici e propongono 24 storie virtuose di imprese che stanno apportando il proprio contributo in merito.

Su questi 24 racconti di eccellenti realtà venete, ben 4 hanno come protagonista AcegasApsAmga e le sue azioni di efficientamento e protezione del territorio dai mutamenti climatici, perpetuate nel tempo. La Società, infatti, attraverso le più importanti tecnologie e con la sua transizione digitale, gestisce anche in Veneto il ciclo idrico integrato con approccio circolare e lungimirante per assicurare una città anti-fragile e per garantire la qualità e la continuità del servizio idrico ai cittadini. La captazione nell’Oasi di Villaverla, l’impianto di Brentelle, il forte impegno e le nuove tecnologie messe in atto per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, la depurazione e l’economia circolare dei fanghi sono le quattro eccellenze di AcegasApsAmga documentate da Adaptation Veneto.

L'intervista di Affaritaliani.it a Roberto Gasparetto, Amministratore Delegato AcegasApsAmga

Il Veneto sta facendo un grande sforzo per adattare se stesso al mutato scenario climatico e ridurre i danni del climate change a persone, cose, ecosistemi e in questo contesto spicca AcegasApsAmga. "Adaptation è il progetto perfetto per la politica del nostro Gruppo" dichiara Roberto Gasparetto, Amministratore Delegato di AcegasApsAmga durante l'intervista.

"Adaptation è un format che racconta non solo i fenomeni dovuti al cambiamento climatico ma anche come gestirli e reagire al problema" commenta Gasparetto. Infatti il webdoc essendo un progetto di constructive journalism mira non solo a informare ma anche a promuovere soluzioni efficaci. Proprio in merito alle possibili azioni per arginare i problemi dovuti al cambiamento climatico, AcegasApsAmga occupa un ruolo di primo piano all'interno dell'area padovana, anche in merito al suo sviluppo digitale.

"Oggi con Adaptation Veneto raccontiamo la nostra esperienza legata alla gestione del servizio idrico integrato, molto toccato dai cambiamenti climatici in termini di rischio di riduzione della risorsa (siccità) ed eventi estremi (piogge torrenziali maggiori). Il Gruppo Hera fin dalla sua nascita è orientato ai temi e agli obiettivi dell'economia circolare e della sostenibilità, è un obbligo cui adempiamo da più di dieci anni. La vision del Gruppo è che il valore che produciamo deve coincidere il più possibile con gli obiettivi di sostenibilità ONU al 2030" dichiara Gasparetto.

L'intervista di Affaritaliani.it a Marco Merola, giornalista e ideatore di Adaptation.it

Ogni giorno i media di tutto il mondo rilanciano notizie di catastrofi naturali legate al cambiamento climatico e disegnano scenari drammatici per il futuro. Adaptation.it è un progetto giornalistico che si pone l'obiettivo di raccontare come il mondo sta reagendo al cambiamento climatico e come si sta 'adattando' ad esso.

"Adaptation.it è un webdoc, cioè un grande progetto giornalistico pensato per raccontare la grande avventura dell'adattamento al cambiamento climatico di tutto il Pianeta. Questo significa concretamente andare a documentare come le comunità del mondo stiano cercando di abbracciare questo inevitabile cambiamento di scenario portato da un clima sempre più estremo" dichiara il giornalista, divulgatore e ideatore di Adaptation.it, Marco Merola.

Si prendono dunque in considerazione le storie che raccontano in che modo, con quali strumenti e attraverso quali progetti le realtà mondiali rispondono al climate change e agli sconvolgimenti che esso comporta. Nell'incontro di oggi si è dato spazio al territorio del padovano e alle realtà che alimentano la sua resilienza.

Commenta Merola: "Il Veneto è una regione molto interessante perché contiene tutti gli ecosistemi principali e dunque possiede tutte le ricchezze dal punto di vista naturale ma anche inevitabilmente criticità da risolvere. Raccontare il Veneto dal punto di vista dell'adattamento ha significato dare voce ai protagonisti dell'imprenditoria locale, dell'università, della ricerca scientifica, ma anche delle categorie produttive meno ascoltate".

Marco Merola ha voluto costruire attorno a sè un team di esperti e creativi che, con Adaptation, andassero a svelare le criticità esistenti per poi porre in contrasto le possibili soluzioni, specialmente in un mondo in cui, come afferma il giornalista, si è costantemente bombardati da cattive notizie. Un modello del tutto sperimentale in italia, che Merola e i suoi collaboratori hanno deciso di portare in Italia dopo l'esperienza americana del NY Times.