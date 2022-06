Intesa Sanpaolo premia la crescita sostenibile al Salone del Mobile

Intesa Sanpaolo, al via talk con le imprese per riflettere sullo sviluppo del settore mobile

Si è tenuto oggi, presso il Salone del Mobile Milano 2022 e in particolare all'interno dell’installazione Design with Nature, il dibattito “Sostenibilità e circolarità del Sistema Casa” ospitato da Intesa Sanpaolo, partner pluriennale del Salone. Sono proprio questi gli elementi centrali discussi al Salone di quest’anno, la transizione ecologica e l’economia circolare volta alla sostenibilità e alla cultura del recupero dei materiali, tematiche per le quali il Gruppo conferma il suo impegno nell’accompagnare le imprese della filiera nel loro percorso di crescita sostenibile.

Come ha spiegato l'architetto Mario Cucinella durante il suo intervento: "Il Salone è nato con l'idea di fare qualcosa sulla sostenibilità, per creare un mosaico di attività personali con lo stesso intento. Qui siamo attori del cambiamento insieme. Oggi un po' tutti gli operatori si stanno chiedendo come migliorare la propria produzione e contemporaneamente come rendere i dipendenti più felici: questo perché, con lo scoppio della pandemia, si è gradualmente spostata l'attenzione verso le persone e secondo me l'architettura gioca un ruolo importante nel prendersi cura di queste".

In questa occasione, Intesa Sanpaolo ha dato spazio a imprenditori dell’arredo e del design italiano per portare avanti una riflessione urgente sulla necessità e sui vantaggi che uno sviluppo sostenibile è capace di portare su tutto il territorio nazionale, in accordo con i criteri ESG siglati dalle Nazioni Unite per l'Agenda 2030. A introdurre il dibattito, Daniele Pastore direttore generale di Intesa Sanpaolo Casa che porta avanti le logiche adottate dal Gruppo, il quale si posiziona ai vertici dei più importanti indici internazionali di sostenibilità. In linea con l’adozione dei fattori ESG, Intesa Sanpaolo mira a favorire la transizione ecologica delle PMI e a facilitare la misurabilità delle azioni attraverso criteri condivisi, premiando e valorizzando i modelli di business sostenibili mirati a ridurre l’impatto ambientale e dedicando ad esse un plafond di credito 1,5 miliardi di euro.

Con le parole di Pastore: "Essere Intesa Sanpaolo Casa significa affiancare i propri clienti non solo per quanto riguarda l'intermediazione immobiliare ma anche nell'ecosistema a 360 gradi ed è per questo che per noi è importante essere qui oggi. Negli ultimi anni le esigenze sono cambiate, lo spazio abitativo si sta adattando al new normal: le persone, ad esempio, richiedono molto di più gli spazi esterni, così come un riadattamento delle stanze per avere un luogo in cui svolgere attività che prima si praticavano fuori casa (si pensi allo smart working). Crescita, sostenibilità e inclusione sono le parole chiave per avere succeso".

Entra in gioco anche il Made in Italy dove, come riporta lo studio condotto da Stefania Trenti, responsabile Industry Research Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, il mobile appare tra i più rappresentativi, raggiungendo con l’export nel 2021 i 10,8 miliardi di euro grazie mercati USA, Francia, Germania e Cina, unitamente al dinamismo della domanda interna. Nell’ambito del nuovo Piano di Impresa 2022-2025, Intesa Sanpaolo destinerà 115 miliardi di euro alla comunità e alla transizione verde riservando nuovo credito a green economy, economia circolare e alla transizione ecologica per 88 miliardi di euro, con forte attenzione alla transizione ecologica di aziende strutturate e delle piccole e medie imprese.

"Seguendo l'onda di un 2021 in forte crescita, anche questi primi mesi del 2022 hanno visto una significativa crescita dell'export del settore del mobile. L'incertezza invece è dovuta al difficile scenario in cui si trovano a muoversi le imprese, in cui sì ci sono delle sfide sul medio e lungo termine come la sostenibilità, ma anche delle sfide assolutamente attuali create dal conflitto russo-ucraino" ha dichiarato durante il dibattito Stefania Trenti, la quale ha presentato una panoramica completa del settore immobiliare anche in merito gli effetti della pandemia e della guerra in Ucraina sui mercati.

L'intervista di Affaritaliani.it ad Anna Roscio, Executive Director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo

Durante l'intervista ad Affaritalini.it, Anna Roscio, Executive Director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo ha fatto il punto su come la Banca cerchi quotidianamente di sostenere e aiutare le PMI in modo concreto nel loro percorso alla sostenibilità, spiegando che la presenza di Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile rappresenta un ulteriore modo per essere vicini a imprese e persone.

"Intesa Sanpaolo è partner del Salone del Mobile da anni e in particolare le edizioni 2021 e 2022 rivestono per noi un ruolo molto importante perché sono il simbolo tangibile del ritorno alla normalità. Intesa Sanpaolo è sponsor della manifestazione perché è vicina alla imprese e alle persone, vogliamo accompagnare le organizzazioni nel loro percorso di crescita e pensiamo che la sostenibilità sia uno dei fattori cruciali. Quindi il nostro impegno è quello di favorire gli investimenti e consentire finanziamenti proprio per fiancheggiare le imprese in questo percorso" ha commentato Roscio.

A margine dell'evento l'Executive Director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo ha dichiarato: "Lavorare con l'ambiente in una logica di bellezza e innovazione: questi penso siano i tre valori che riscopriamo in questo Salone 2022. Gli operatori del settore legno e arredo e del sistema casa sono fra i principali promotori di questo cambiamento legato alla sostenibilità e alla circolarità, anche perché il settore della casa è stato forse tra i primi ad affrontare il percorso di transizione. La relazione pluriennale con il Salone del Mobile ci offre un osservatorio importante su questo mondo: per il Sistema Casa abbiamo messo a disposizione un plafond di 1,5 miliardi di euro oltre a strumenti premianti che valorizzano gli obiettivi ESG delle imprese e abbiamo già erogato oltre 4 miliardi in S-Loan e circular economy a favore delle PMI italiane".