Pulsee, NFP è la prima collezione di NFT a impatto zero

Pulsee, con l’iniziativa rinnova il suo impegno a favore della sostenibilità e dell’innovazione

Pulsee Luce e Gas, energy company full digital di Axpo Italia, ha deciso di dedicare, nell’ambito della Design Week milanese, un’esposizione a quei luoghi che rischiamo di vedere scomparire se non si inverte la rotta. Per farlo, ha dato vita al progetto NFP, Non Fungible Places: una collezione di NFT che cristallizza per immagini luoghi a rischio estinzione, opera dell’artista multimediale Giuseppe La Spada, installata presso House of Switzerland - Casa degli Artisti. L’iniziativa è nata in collaborazione con l’Agenzia creativa Gitto Battaglia_22 ed è finalizzata a creare consapevolezza e sensibilizzare il pubblico rispetto alle problematiche ambientali.

Alicia Lubrani, Chief Marketing Officer di Axpo Italia: “La Design Week è un momento strategico per la città di Milano ed è in grado di dare visibilità internazionale alla dimensione estetica della bellezza e del made in Italy. Abbiamo pensato di utilizzare questi principi per fornire al pubblico una visione diversa di luoghi del nostro Paese che rappresentano quella bellezza ma che rischiamo di non lasciare alle future generazioni; lo abbiamo fatto con la tecnologia NFT a impatto zero. Ci auguriamo sia un ulteriore modo per fare informazione e sensibilizzazione su comportamenti sostenibili e consapevoli che siamo chiamati con urgenza ad adottare”.

