Centrodestra, Berlusconi in campo per stoppare Meloni. Inside

Tajani e la quasi candidatura di Berlusconi a Palazzo Chigi



"Deciderà Berlusconi, come è stato per il Quirinale. Per me va bene, anzi, va benissimo. Ripeto, tocca a lui decidere, ma sarebbe certamente il miglior presidente del Consiglio". Una dichiarazione sorprendente, che forse può far sorridere, quella di Antonio Tajani ad Affaritaliani.it, vista l'età dell'ex Cavaliere (comunque in piena forma), ma che in realtà potrebbe celare un progetto ben preciso: sbarrare la strada di Palazzo Chigi a Giorgia Meloni. Se Carlo Calenda, sponsor di Draghi presidente del Consiglio per i prossimi 50 millenni, ironizza su Twitter - per il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani "è più 'reale' Berlusconi presidente del Consiglio, di Draghi presidente del Consiglio dopo il 2023. Bene così. Sempre avanti" - i retroscena di Palazzo parlano di una strategia, quella degli azzurri, di mettere in campo Berlusconi come candidato premier per scompigliare e scompaginare i giochi del Centrodestra.



Non a caso, alla domanda sulle condizioni poste da Giorgia Meloni e da Fratelli d'Italia per l'alleanza - patto anti-inciucio e conferma della regola del Centrodestra che chi prende più voti fa il premier - Tajani risponde: "Quando ci siederemo attorno al tavolo decideremo le regole della coalizione, ancora non lo abbiamo fatto". La mossa è semplice: prima era sfida Meloni-Salvini per Palazzo Chigi, con la presidente di Fratelli d'Italia favorita nei sondaggi, ora se in campo c'è anche Berlusconi, padre nobile e soprattutto fondatore del Centrodestra, la soluzione migliore alla fine dovrebbe (e potrebbe) essere quella di cercare un altro nome, magari un tecnico di area, che metta tutti d'accordo. D'altronde in Europa, soprattutto dalle parti del Ppe (di cui Forza Italia parte) del neo-presidente Manfred Weber, falco tedesco, di certo non vedono di buon occhio né Meloni né Salvini premier. Siamo al primo tassello di un grande puzzle?

