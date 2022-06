"Berlusconi premier dopo il voto". La proposta di Tajani. Che cosa ne pensi?

Berlusconi premier, Tajani ad Affaritaliani.it: "Deciderà lui, ma sarebbe il migliore"



"Deciderà Berlusconi, come è stato per il Quirinale. Per va bene, anzi, va benissimo. Ripeto, tocca a lui decidere, ma sarebbe certamente il miglior presidente del Consiglio". Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia intervistato da Affaritaliani.it, non esclude che alle prossime elezioni politiche Silvio Berlusconi si candidi al ruolo di premier. E alla domanda sulle condizioni poste da Giorgia Meloni e da Fratelli d'Italia per l'alleanza - patto anti-inciucio e conferma della regola del Centrodestra che chi prende più voti fa il premier - risponde: "Quando ci siederemo attorno al tavolo decideremo le regole della coalizione, ancora non lo abbiamo fatto".

Tajani poi respinge al mittente la proposta di Carlo Calenda di continuare con Draghi a Palazzo Chigi e le larghe intese anche dopo le elezioni politiche. "Mi pare che quello di Calenda sia un progetto del periodo ipotetico dell'irrealtà. In Italia il centro c'è già ed è sempre più forte. Il centro è Forza Italia che si allea con Lega e Fratelli d'Italia ed parte integrante del Centrodestra".

