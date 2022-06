Elodie, dall'omosessualità al successo: chi è la madrina del Roma Pride

Elodie madrina del Roma Pride, chi è la cantante protagonista dell'edizione 2022

Dalla periferia di Roma al palco di Sanremo. Dalla scuola di Amici ai concerti in piazza Duomo. Dall'omosessualità ai problemi con l'alcol e la droga. Dai milioni di follower su Instagram al tanto ambito successo. Elodie è a tutti gli effetti il volto della musica italiana del momento (nonché madrina ufficiale del Roma Pride 2022).

Nata al Quartaccio, quartiere alla periferia di Roma, con un padre musicista (di strada) e una madre cubista, è cresciuta in una famiglia in cui le parole agio, lusso, benessere erano sconosciute. "Qui ci sono famiglie di tutti i tipi, le famiglie che spesso fanno fatica. Ma eravamo tutti uniti con i nostri problemi. Sono sempre stata molto orgogliosa del posto dove sono cresciuta”, raccontava Elodie in un'intervista a Vice.

Elodie



L'infanzia non è stata infatti tutta rosa e fiori: “Avevo 8 anni quando i miei si sono separati, c'era violenza in casa, non si sono separati bene. Avevo una sorella più piccola e cercavo di essere protettiva. Ero molto arrabbiata, pensavo che sarebbe stato giusto preservarmi. Mi vergognavo del fatto che mio padre lavorasse per strada, mi sentivo giudicata. Mio padre era libero, alla fine ci vuole anche coraggio. Questa cosa mi ha aiutato a fregarmene veramente poco di quello che pensa la gente. Quando ho scoperto che mia madre faceva la cubista mi sono arrabbiata. Mi sembrava una cosa da poco di buono. Mi ero fatta inglobare dai pregiudizi”.

Arrivata l'età adolescenziale, per far passare rabbia e giudizi altrui "fumavo e bevevo". "Iniziavo la mattina e finivo la sera. Ogni giorno. Ho iniziato in seconda media, per stare tranquilla. Bevevo anche, uscivo e tornavo alle 7 del mattino, a 15 anni: ho avuto una libertà totale".

Quando però la vita ha iniziato farsi dura, Elodie si è mostrata forte e combattiva: "Sono coatta. Ho spaccato telefonini e mani. Tu non ti devi permettere di pensare che perché sono lì sopra allora mi puoi toccare o io poi verrò a casa con te. La borgata mi è servita molto da questo punto di vista”.

Elodie (Lapresse)



Tra i protagonisti del racconto, spunta anche il nome della sorella minore, Fey. Omosessuale dichiarata, ha raccontato più volte come, anche nella scoperta dei propri gusti, la sorella maggiore ha avuto un ruolo importante. “L’avevo capito prima di lei. Quando me l’ha confidato piangeva: è stato un percorso lungo. Tutti in famiglia lo avevamo intuito, mio padre in questo è sempre stato molto aperto e ci ha parlato con naturalezza di sesso, senza fare riferimento al genere”.





Ecco allora che "la famiglia", nonostante gli alti e i bassi, è sempre stata la vera forza della neo madrina del Roma Pride. Elodie infatti il suo sogno, quello di diventare una cantante, l'ha realizzato proprio grazie all'iniziativa del padre: un giorno ha deciso di iscriverla prima a X-Factor, dove però ha ricevuto un no, poi ad “Amici” di Maria De Filippi. E da qui il successo è stato tutto in salita.

Sanremo, piazza Duomo, Amazon Prime, piccolo schermo, cinema e social: Elodie è diventata, in poco tempo, l'icona pop della musica italiana per antonomasia. Senza mai smettere di crederci, ce l'ha fatta, diventando il simbolo trasversale del Roma Pride 2022.

Elodie al Roma Pride 2022 come madrina: "Un simbolo e un'icona trasversale per tutte le generazioni"

Elodie



Dai palchi di Amici, Sanremo e X Factor, arriviamo al carro del Pride. Sarà infatti Elodie la madrina dell'edizione 2022 di Roma Pride, dove canterà la hit che sta già facendo il giro del web e dei social “Bagno a mezzanotte”, scelta come inno della manifestazione.

GUARDA IL VIDEO

Ma perchè proprio Elodie? "Elodie è un’icona trasversale che si è sempre esposta in difesa delle donne, nelle battaglie per le rivendicazioni Lgbt+ e nella lotta contro il razzismo", spiegano gli organizzatori. "Non poteva esserci una madrina migliore di lei, ha sottolineato Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride.

"Siamo certe e certi che il suo costante apporto alla comunità Lgbt+ e il suo impegno civile per la parità dei diritti diano un importante valore aggiunto alla manifestazione contribuendo a far passare il messaggio centrale che un Paese civile e democratico non può più tollerare discriminazioni e negazioni e deve procedere sulla strada della piena uguaglianza e libertà per tutte e tutti”, ha rimarcato Colamarino.

Elodie madrina del Roma Pride attacca Salvini: "Certe cose non sono da essere umano corretto”

Infine, non manca che citare l'affondo di Elodie durante la conferenza stampa per il Roma Pride, al leader delle Lega Matteo Salvini.

A proposito di diritti, libertà e impegno sociale, Elodie ha dichiarato: “Anche se faccio musica leggera, non significa che non tenga molto al mio impegno sociale e politico. Credo che attraverso la mia musica e il linguaggio già si intuisca la mia libertà di fondo, ma cerco di esprimermi anche al di fuori delle canzoni per far capire chi sono e quello che penso”

Aggingendo: “Non ci sono contro: dico sempre quello che penso”. E poi entrando nel dettaglio, ha sottolineato: “Non vorrei aprire il discorso Salvini, ma quando leggo determinate cose, quando devo sentire determinate cose mi sembra veramente assurdo. Non vorrei proprio sentirle, perché stiamo parlando della base di essere un essere umano corretto”.

Salvini dalla sua pagina Facebook ha subito replicato: "Sempre “#colpadisalvini. A Elodie, madrina del Gay Pride di Roma e brava cantante, auguro ogni bene nel lavoro e nella vita, e alle sue parole poco carine rispondo con un sorriso”.

Leggi anche: