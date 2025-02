Abodi gela Malagò: "La sua presidenza al Coni termina con il terzo mandato"

Il ministro dello Sport Andrea Abodi stronca le prospettive di un possibile quarto mandato per il presidente del Coni Giovanni Malagò. Intervenendo da Casa Sanremo, ha detto: "Malagò finisce con il terzo mandato. Non c'è rinnovo, perché la legge non lo prevede". Malagò si era reso disponibile a proseguire per dare continuità, in particolare in vista dell'appuntamento con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Il terzo mandato di Giovanni Malagò come presidente del Coni è previsto terminare il 26 giugno 2025, data fissata per le prossime elezioni del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Abodi è stato inequivocabile sul fatto che la normativa attuale non consente la candidatura ad un quarto mandato.

