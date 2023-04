Abusi dal prof di religione: saranno ascoltati dieci bambini

Saranno ascoltati, con la formula dell'incidente probatorio e in audizioni protette, a partire dalla prossima settimana una decina di bambini che avrebbero subito abusi dall'insegnante di religione di 35 anni finito in carcere a fine marzo nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Milano e della Polizia locale. In particolare, a quanto si è saputo, nelle audizioni saranno sentiti, oltre ai quattro bimbi che frequentano la scuola da cui è partita la denuncia (questi presunti abusi sono contestati nell'ordinanza cautelare), anche alcuni piccoli che hanno avuto come maestro, a partire dallo scorso anno, il 35enne che tra il 2022 e i primi mesi di quest'anno ha insegnato in sei scuole.

Maestro pedofilo, sono giunte altre segnalazioni

Una serie di segnalazioni sono arrivate, infatti, agli inquirenti dopo l'arresto. Nel frattempo, gli investigatori in questi giorni stanno raccogliendo le testimonianze di genitori, docenti e dirigenti scolastici degli asili in cui il docente ha insegnato. Maestro che in passato pare avesse lavorato anche in altre regioni. E' possibile che nei prossimi giorni arrivino pure segnalazioni su altri presunti casi. E gli inquirenti stanno attendendo gli atti sull'incarico per l'insegnamento di religione che era stato affidato al 35enne.

I sospetti della maestra per quello strano gesto tra insegnante e bambina

Come emerso dagli accertamenti che hanno portato all'ordinanza di custodia in carcere, firmata dal gip Lorenza Pasquinelli su richiesta del pm Rosaria Stagnaro, la prima ad avere avuto sospetti su quell'insegnante era stata una maestra che, entrata nell'aula e subito dopo aver aperto la porta, aveva notato quel gesto "inusuale", come l'ha definito, ossia il docente che allontanava in tutta fretta una bimba da sé. Poi, gli inquirenti hanno collocato le microcamere nell'aula e si è arrivati all'arresto.