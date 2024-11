Abusi sessuali su minori, l'ex speaker radiofonico ammette i fatti davanti al giudice





Andrea Piscina, ex conduttore radiofonico 25enne arrestato il 13 giugno scorso per produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale nei confronti di minori adescati, ha reso martedì 12 novembre dichiarazioni davanti al giudice a Milano. E ha fatto riferimento a problemi familiari e personali, ammettendo sostanzialmente i fatti. Lo riferice Ansa. Il 25enne si presentava sui social con falsi nomi come come "Alessia", "Anna" e "Sara" per adescare le sue vittime. Sui dispositivi di Piscina, che era pure allenatore in una polisportiva, erano state trovate oltre mille immagini riconducibili a bambini e ragazzi di età compresa tra i 9 e i 14 anni. Almeno tre le vittime presunte. Piscina, che conduceva un programma su Rtl 102.5, è difeso dall'avvocato Valentina Di Maro ed ha anche già offerto una somma come risarcimento e sta seguendo un percorso in carcere.

