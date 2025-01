Accoltellò un agente di polizia a Milano: condannato a 12 anni

E' stato condannato in abbreviato a 12 anni e 2 mesi di reclusione Hasan Hamis, il 37enne marocchino arrestato per il tentato omicidio del vice ispettore della polizia di Stato Christian Di Martino commesso la sera del 8 maggio 2024 alla stazione di Milano Lambrate. Il pm Mauro Ripamonti aveva chiesto 13 anni e 4 mesi. Davanti alla gup Silvia Perrucci Hamis, difeso dall'avvocata Tiziana Bacicca, oltre per all'aggressione a Di Martino anche per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni nei confronti di altri due poliziotti, porto abusivo del coltello, false attestazioni, lesioni nei confronti di una passante di 55 anni colpita alla testa da un sasso, l'attentato alla sicurezza dei trasporti il lancio sulla massicciata di pietre ai treni in movimento e per il loro danneggiamento.

