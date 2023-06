Accoltellò la prof: bocciato. Ma i familiari non ci stanno e fanno ricorso

E' stato bocciato (tecnicamente escluso dallo scrutinio di fine anno) lo studente che lo scorso 29 maggio ha accoltellato la propria insegnante, Elisabetta Condò, all'istituto Alessandrini di Abbiategrasso, nel Milanese. Una scelta, quella presa all'unanimità dal consiglio di istituto, che non dovrebbe fare notizia data la gravità del gesto di cui si è reso autore il giovane. Eppure, come riferisce Milano Today, l'avvocato dello studente in accordo con i familiari ha già presentato richiesta per impugnare la decisione. Non solo: il legale del 16enne ha chiesto anche la richiesta di revoca del provvedimento di reclusione e l'inserimento in comunità.

Abbiategrasso: la professoressa accoltellata alla testa e al braccio

La docente era stata raggiunta da tre coltellate alla testa e due all'avambraccio: il 16enne aveva portato la lama in classe ed aveva estratto il coltello al momento di essere interrogato in storia. Ha anche tirato fuori dallo zaino una pistola (poi rivelatasi giocattolo) intimando ai compagni di uscire dall'aula.