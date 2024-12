Addio a Luciano Gattinoni, luminare della medicina e pioniere della terapia intensiva al Policlinico di Milano

Medico e scienziato di fama mondiale, il professor Luciano Gattinoni ha segnato profondamente la storia dell'anestesia e della terapia intensiva con scoperte rivoluzionarie. Dal Policlinico di Milano, dove ha ricoperto i ruoli di primario e direttore scientifico, ha introdotto innovazioni straordinarie come la ventilazione protettiva e l'ECMO, la "macchina cuore-polmoni," strumenti fondamentali nel trattamento delle insufficienze respiratorie e dei trapianti d'organo. Sua è anche l'intuizione dell'uso della posizione prona, tecnica che si è rivelata salvavita per molti pazienti durante la pandemia di Covid-19.

Gattinoni, il "Maestro" del Policlinico di Milano

Come docente universitario, Gattinoni ha formato generazioni di professionisti, lasciando un'eredità incalcolabile nelle migliori strutture sanitarie del mondo, dove è ricordato come "il Maestro" nel senso più nobile del termine. Dopo il pensionamento dal Policlinico e dall'Università degli Studi di Milano, ha continuato a insegnare e a ricercare presso l'Università di Gottinga in Germania, confermando il suo instancabile impegno per la scienza e la medicina.

Insignito di numerosi premi internazionali, Gattinoni è stato riconosciuto come uno dei pionieri della moderna terapia intensiva. Le sue qualità umane, il carisma e l'inesauribile energia lo hanno reso un punto di riferimento non solo per la comunità scientifica, ma anche per chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo come uomo.

Il Policlinico di Milano, insieme alla Presidenza, al Consiglio di Amministrazione, alla Direzione Strategica e Scientifica, e a tutti i professionisti che ne fanno parte, esprime stima, eterna riconoscenza e le più sentite condoglianze alla famiglia del Prof. Luciano Gattinoni.

