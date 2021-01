Aeronautica: volo Perugia-Milano per una bimba in pericolo vita

Questo pomeriggio una bambina di 11 anni, ricoverata presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, e' stata trasportata d'urgenza dall'aeroporto di Perugia a quello di Linate, a bordo di un velivolo Falcon 900 Easy del 31 Stormo di Ciampino. La giovane paziente, accompagnata dalla madre, e' stata imbarcata sul velivolo militare sotto la costante supervisione di un'equipe medica specialistica. La richiesta di trasporto, come previsto in questi casi, e' pervenuta dalla Prefettura di Perugia alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare. Dopo l'atterraggio a Linate, avvenuto alle 15 e 10 circa, la bambina e' stata trasferita in ambulanza per essere ricoverata all'ospedale Niguarda di Milano.