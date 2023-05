Affitti, l'assessore lombardo alla Casa dalla studentessa che dorme in tenda

Caro affitti, l'assessore lombardo alla Casa incontra la studentessa che dorme in tenda

Anche l'assessore lombardo alla Casa e Housing Social Paolo Franco ha incontrato nella giornata di giovedì 4 maggio Ilaria, la studentessa che sta dormendo in tenda nei giardini antistanti il Politecnico di Milano per protestare contro il caro affitti. "La prima parte del mio lavoro - spiega - consiste nell'ascolto e in questo caso il modo migliore per intercettare le esigenze dei giovani era quello di andare di persona ad ascoltare Ilaria". "A lei e ai suoi compagni di studi - aggiunge l'assessore - ho spiegato quello che Regione ha fatto e fara' per loro, a partite dai mix abitativi, nei quali credo molto". "Li ho invitati in assessorato per un colloquio piu' istituzionale, insieme ai rappresentanti degli studenti e delle universita', compresi i rettori. In questo modo Regione potra' intercettare le esigenze dei nostri studenti e cercare le soluzioni migliori" conclude l'assessore Franco.