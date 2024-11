Affitti, Milano batte New York: Montenapoleone è la via del lusso più cara al mondo

Per la prima volta nella storia, una strada europea conquista la vetta della classifica globale delle vie commerciali più costose al mondo. È Via Montenapoleone, a Milano, che con canoni di locazione record di 20mila euro al metro quadro annuo supera persino la leggendaria Upper 5th Avenue di New York. Questo traguardo, rivelato dal report Main Streets Across the World di Cushman & Wakefield, riflette la continua ascesa della capitale italiana della moda come epicentro del lusso globale. La competizione serrata tra retailer e un’offerta immobiliare limitata hanno giocato un ruolo chiave, insieme all'apprezzamento dell'euro sul dollaro. Milano non è solo un brand globale, ma Montenapoleone si distingue come un’icona unica per i grandi marchi, concentrata in uno spazio esclusivo che ne accresce il prestigio.

Il lusso come motore della città, tra sfide e opportunità future

Secondo Cushman & Wakefield, la corsa degli affitti riflette una battaglia globale per accaparrarsi le posizioni migliori in vie simbolo come Montenapoleone. I negozi sono oggi vetrine esperienziali che incarnano l’essenza dei brand, spingendo i retailer a investire pesantemente nella personalizzazione degli spazi. Milano, dal 2015 con Expo, si è trasformata in un polo attrattivo per investitori, turisti e residenti, consolidandosi tra le capitali europee di riferimento. Tuttavia, Joachim Sandberg, amministratore delegato di Cushman & Wakefield Italia, avverte che per sostenere questa leadership nel tempo è fondamentale tradurre il primato in benefici tangibili per l'intera comunità, creando valore duraturo per tutti gli attori coinvolti.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO