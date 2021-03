Aggredisce capocantiere con un taglierino: fermato operaio

I carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio nei confronti di un operaio 20enne, incensurato. L’indagato, ieri sera, al culmine di una lite per motivi lavorativi, a San Colombano al Lambro, ha colpito con un taglierino al collo il suo capo cantiere, egiziano 56enne, provocandogli ferite multiple guaribili in 10 giorni.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, ieri sera un egiziano 56enne, incensurato, regolare in Italia, è stato ferito da vari colpi d'arma da taglio, all'interno della propria abitazione di via Garibaldi, a San Colombano al Lambro, da un uomo poi datosi alla fuga. La vittima è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Lodi in codice verde, con ferite superficiali allo sterno, al polso sinistro ed al collo, non in pericolo di vita. Nella notte i militari della Sezione Operativa della Compagnia di San Donato Milanese, coadiuvati da quelli della locale Stazione e da personale del Nucleo Investigativo di Milano, hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio nei confronti di un 20enne di origini marocchine, incensurato, il quale, al culmine di una lite per motivi lavorativi, ha colpito con un taglierino il suo collega di lavoro e capo carpentiere, dandosi all'immediata fuga a piedi e facendo perdere le proprie tracce. Le indagini hanno permesso di identificare il fermato, rintracciandolo nascosto nel sottotetto della propria abitazione, poco distante da quella dove è avvenuto il ferimento. Nel corso del sopralluogo sono stati rinvenuti l'arma del delitto, un taglierino professionale, nonché dei vestiti sporchi di sangue, riconosciuti da alcuni testimoni come quelli usati dalla persona che avevano visto fuggire da casa dell'aggredito. L’uomo, inoltre, ha ammesso le proprie responsabilità. Il 56enne è stato successivamente dimesso con prognosi di giorni 10 mentre il fermato, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Lodi.