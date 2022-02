Aggressioni a Milano, Areu: nel 2021 2.412 interventi

Notte di violenze sabato 19 febbraio a Milano, con diversi accoltellamenti che hanno nuovamente riportato alla ribalta il tema sicurezza. Secondo i dati di Areu, nel 2021 i soccorritori del 188 sono intervenuti per 2.412 aggressioni complessive in città. Di questi interventi, sette hanno interessato sparatorie, 210 risse e 128 accoltellamenti in luogo pubblico.

Violenze a Milano, De Corato: "Sabato notte 12 eventi violenti e otto accoltellati"

Dati che naturalmente aumentano se si considera l'area metropolitana e gli episodi avvenuti in casa. "Dalla mezzanotte alle 10 di mattina Areu e' dovuta intervenire - afferma l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato commentando gli accoltellamenti di sabato - ben 23 volte per eventi violenti, ben 8 persone accoltellate, 3 in Piazza Duca d'Aosta 1 in Piazza Gae Aulenti, 1 in Corso Como, uno in via Castiglioni l'ultima alle 10 di questa mattina in via Marco Aurelio".