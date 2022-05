Agli arresti domiciliari con la moglie, chiede e ottiene il carcere

Era agli arresti domiciliari assieme alla moglie, ha scritto al giudice per chiedere di essere trasferito in carcere. La coppia sta scontando una condanna per una serie di furti, ma la convivenza forzata in casa si è rivelata insopportabile per l'uomo. Queste le sue parole ai magistrati, come riporta Milano Today: "Signor giudice mi faccia andare in carcere, non ce la faccio più con mia moglie".

La richiesta accettata dai magistrati

La richiesta è stata accettata, l'uomo è stato trasferito al carcere di Varese. Il timore dei magistrati è stato che la situazione familiare potesse degenerare: le liti erano all'ordine del giorno, anche per via dei ben 15 processi che hanno vista coinvolta la coppia.

