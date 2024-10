Al via a Milano il secondo giorno del Global Forum OCSE: focus su democrazia e intelligenza artificiale

Il Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy, organizzato dall’OCSE, ha aperto i lavori a Palazzo Lombardia. Il forum, istituito nel 2001 e ampliato nel 2022, riunisce rappresentanti di Paesi partner, aziende, università e società civile per discutere riforme e innovazioni in ambito democratico. L'edizione di quest'anno, che per la prima volta si tiene in Italia, dal titolo "Breaking New Ground for the Future of Democracy", si concentra sull'importanza delle istituzioni resilienti e sulla fiducia dei cittadini e affronta temi come l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione e la lotta alla disinformazione.

Innovazioni nel settore pubblico: l’intelligenza artificiale al centro

Durante le 15 sessioni tematiche del Forum, l'OCSE presenterà una nuova Raccomandazione sui servizi pubblici incentrati sull'utente. Questo documento propone un quadro chiaro per aiutare i governi a sviluppare e fornire servizi che tengano conto dell'esperienza umana in ogni fase, puntando a migliorare l'interazione tra cittadini e istituzioni, soprattutto nei momenti chiave della vita. Si parlerà anche del ruolo crescente dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, un tema di particolare interesse, con l'obiettivo di creare servizi sempre più efficienti e user-centered.

Lancio della Africa Governance Platform per il rafforzamento delle PA africane

Uno degli annunci più significativi del Global Forum è il lancio della Africa Governance Platform, una piattaforma che mira a rafforzare la capacità amministrativa dei Paesi africani attraverso corsi di formazione in Africa e presso il Centro OCSE di Caserta. Questo progetto conferma il forte legame tra Italia e Africa, in linea con il Piano Mattei. Il Ministro Paolo Zangrillo ha sottolineato l'importanza di questi sforzi per migliorare la governance pubblica a livello globale e consolidare la cooperazione tra i Paesi.