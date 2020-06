Albizzate, crolla tetto di una palazzina. Madre e due figli piccoli travolti

Alle 17.30 ad Albizzate, in provincia di Varese, è crollato il cornicione di un capannone industriale, in via Marconi, e ha provocato la morte sul colpo di una madre (38 anni) e del suo bambino di 5 anni. Anche l'altra bambina della donna di soli 15 mesi, portata a Gallarate in condizioni disperate dopo un arresto cardiaco, non ce l'ha fatta. Un altro figlio della donna, di 9 anni, sarebbe uscito illeso. Nel crollo e' rimasta leggermente ferita anche un'altra donna.

Sarebbe stato il crollo di un cornicione lungo cento metri ad investire una famiglia di origini marocchine e a dare origine alla tragedia. Sul posto sono intervenuti due elicotteri, un'automedica, e due ambulanze, oltre a carabinieri e vigili del fuoco. Il crollo ha riguardato un edificio del centro storico e le vittime al momento sono tre, ma risultano esserci altri feriti. I vigili del fuoco sono ancora sul posto per rimuovere i detriti e cercare altre persone coinvolte.