La Prefettura, Aler Milano e le forze dell’ordine incontrano il personale di custodia

Si è svolto presso Aler Milano un nuovo incontro nell’ambito dell’iniziativa lanciata dalla Prefettura di Milano di avvicinamento al territorio, mediante il confronto diretto con i custodi impegnati sul patrimonio di Aler.

L'importanza del ruolo dei custodi

Alla discussione di ieri hanno partecipato insieme al Presidente Matteo Mognaschi e al Direttore Generale Matteo Papagni, la Prefettura e tutti i rappresentanti delle Forze dell’Ordine: Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale e Guardia di Finanza. Gli stessi hanno espresso e riconosciuto l’importanza del ruolo dei custodi, specialmente in alcune zone critiche della città, dove il tema della sicurezza è fortemente sentito. È stato ribadito che il lavoro di collaborazione costante tra custodi e agenti è fondamentale per una maggiore conoscenza del territorio raccontato da chi lo vive in maniera continuativa e attenta. Il punto di vista dei custodi è infatti un valore aggiunto per le Forze dell’Ordine, che viene ricambiato con la loro presenza e disponibilità nei caseggiati.

La vicinanza delle forze dell'ordine agli inquilini

Questi tavoli di discussione diretta rappresentano un grande segnale di vicinanza delle Istituzioni agli operatori che prestano servizio sul territorio e che per Aler Milano svolgono un preziosissimo lavoro di primo presidio del patrimonio e di vicinanza agli inquilini. Sono diverse le misure che l’Azienda, in collaborazione con Regione Lombardia, sta attuando nell’ambito del nuovo Piano Antiabusivismo, che, solo se coadiuvate dall’imprescindibile supporto di Prefettura e Questura, possono essere realmente efficaci. Gli incontri con i custodi sono l’ennesima dimostrazione della concretezza di questa collaborazione, per la quale Aler Milano ringrazia Prefettura e Forze dell’Ordine.



LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO