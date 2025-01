Alessia Pifferi malata, salta l'udienza. L'avvocato: "Bisognosa di affetto come un cagnolino"

Alessia Pifferi malata, salta l'udienza

La Corte di assise di appello di Milano ha rinviato al 10 febbraio il processo di secondo grado per Alessia Pifferi, la 39enne condannata all'ergastolo per l'omicidio pluriaggravato della figlia Diana di quasi 18 mesi abbandonata e lasciata morire di stenti nel luglio 2022. La donna, detenuta nel carcere di Vigevano, non ha potuto partecipare all'udienza perche' malata. L'avvocata Alessia Pontenani ha presentato un'istanza di legittimo impedimento allegando un certificato medico. Preso atto della volonta' di partecipare ("Il medico ha detto devo stare a letto, voglio esserci", ha riferito in aula la sua legale dopo averle parlato) il collegio, presieduto da Ivana Caputo, ha aggiornato l'udienza. Il 10 febbraio le parti discuteranno sulla richiesta della difesa di rinnovazione dibattimentale per far svolgere una nuova perizia su Pifferi, dopo che quella del primo grado ha valutato Pifferi capace di intendere e di volere.

L'avvocato di Alessia Pifferi: "Bisognosa di affetto come un cagnolino"

“In carcere con un'altra persona adesso ha un nuovo rapporto affettivo. Pare che abbia trovato una persona che le vuole bene e con cui sta condividendo queste giornate. È una cosa molto bella.” Così l'avvocato di Alessia Pifferi, Alessia Pontenani, a Vista. "Secondo me potrebbe servire per far capire questo bisogno incredibile di affetto di Alessia, che è disposta ad accettare qualsiasi cosa qualsiasi persona purché le si presti attenzione. E' un brutto paragone, ma è come un cagnolino abbandonato in un canile”.

