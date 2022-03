Alla guida con la patente di un altro: Kessiè patteggia due mesi

Franck Kessiè, centrocampista del Milan, ha patteggiato una condanna di due mesi. Il giocatore ivoriano era imputato a Milano per sostituzione di persona: durante un controllo mentre era alla guida, per evitare la multa, aveva mostrato la patente di un amico invece della sua. il giudice dell'undicesima penale Lorella Trovato ha ratificato il patteggiamento per i fatti avvenuti due anni fa. Sono valse per Kessiè alcune attenuanti come la giovane età ed il fatto di essere incensurato.

Kessiè al centro del calciomercato: dal Milan al Barcellona?

Proprio in queste ore il giocatore del Milan Franck Kessiè è al centro di insistenti voci di mercato che vorrebbero il centrocampista in procinto di passare dal club rossonero al Barcellona.

