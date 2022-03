"Berlusconi ha regalato orologi d'oro e...". Sgarbi racconta il matrimonio

Matrimonio Berlusconi-Fascina, Vittorio Sgarbi ad Affaritaliani.it



Villa Gernetto a Lesmo, in provincia di Monza e Brianza. La celebrazione del matrimonio simbolico tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina è passato alle cronache politiche per l'incoronazione di Matteo Salvini da parte dell'ex Cavaliere. Tra gli invitati non poteva mancare Vittorio Sgarbi, onorevole che aveva aiutato il leader di Forza Italia a cercare i voti per la scalata al Quirinale prima di farsi da parte. Il famoso critico d'arte, contattato da Affaritaliani.it, racconta: "E' stata una celebrazione bella, direi ottima. Io, come molti, non sono andato in chiesa, ero invitato solo al pranzo a Villa Gernetto. C'era un lunghissimo tavolo e il pranzo è stato davvero notevole. Hanno cantato quattro canzoni napoletane e Berlusconi ha cantato in francese con Confalonieri al piano". Sgarbi poi rivela che "invece che ricevere i doni, è stato lui, Silvio, a fare regali agli ospiti. Orologio d'oro e cravatte per gli uomini e foulard, credo di seta, per le donne".

Quanto all'investitura di Salvini da parte dell'ex premier, Sgarbi racconta: "Ha detto che è il più sincero e il più bravo, è stata un'uscita più affettiva che politica, poi è chiaro che ha assunto un significato anche politico. Immagino che quelle parole abbiano creato malumori". Giorgia Meloni non è stata invitata? "Penso di no, altrimenti sarebbe venuta. Ma non mi sono occupato in prima persona della lista degli invitati. Erano tutti familiari tranne Bernini, Tajani e Ronzulli (oltre al sottoscritto e a Salvini) che erano lì come collaboratori che come politici".

Continua Sgarbi: "Il 5 maggio verrà inaugurata la ricostruzione della Cappella di Villa Mellerio a Possagno e tre opere di Canova (morto 200 anni fa) trafugate torneranno nella terra dello scultore neoclassico. Ho chiamato Berlusconi il giorno prima della celebrazione per invitarlo e lui, a sua volta, mi ha invitato a Villa Gernetto. La mia presenza non era premeditata ma è nata da una telefonata casuale".

Pranzo sobrio, comunque, stando almeno al racconto di Sgarbi. "Nessuna barzelletta da parte di Berlusconi. Che era molto sereno ed evidentemente si è messo ormai alle spalle tutta la vicenda del Quirinale e della mancata elezioni a presidente della Repubblica. Era tranquillo e allegro". L'assenza di Pier Silvio? "Hanno che non voleva vedere troppe persone insieme per il pericolo assembramento a causa del Covid". E infine nessun accenno alla guerra in Ucraina e Vladimir Putin, "zero. Berlusconi non ha detto nemmeno una parola sulla situazione internazionale", conclude Sgarbi.

