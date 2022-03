Sondaggio, Xi è il leader mondiale più influente. Secondo Biden, Draghi flop

Guera in Ucraina, sondaggio di Affaritaliani.it



Il leader mondiale (esclusi Putin e Zelensky) più influente per le sorti del conflitto in corsa in Ucraina, con l'invasione militare russa, è il presidente cinese Xi Jinping (29,4%). E' il risultato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210. Al secondo posto il numero della Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti con il 22,9%. In terza posizione il presidente francese Emmanuel Macron 10,1%. Male il premier italiano Mario Draghi, solo settimo con il 6,1%.

Tra i politici italiani, in questa fase difficile per l'Europa e il mondo, in cima alla classifica Enrico Letta con il 21,3%. Al secondo posto Giorgia Meloni (14,8%), terzo Silvio Berlusconi con il 10,3%. A seguire, Conte, Calenda, Renzi, Salvini, Fratoianni, Paragone, e ultimo, Bersani.

Il 54,9% degli italiani, infine, dichiara che ospiterebbe a casa sua uno o più profughi ucraini. Nessuna ospitalità in casa, invece, dal 45,1% del campione.



LE TABELLE