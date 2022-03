Edilizia, l’Italia è in ritardo sulla sicurezza antincendio?

Sicurezza antincendio per gli edifici: a Roma un convegno per fare chiarezza sullo stato della normativa italiana

Quanto è efficace l’attuale quadro normativo in materia di sicurezza antincendio per le facciate degli edifici? Quali sono gli esempi europei più virtuosi da studiare e replicare? Quali rischi comporta l’uso di materiali combustibili in edifici pubblici come scuole e ospedali? E quali, invece, il loro uso nelle facciate degli edifici più alti?

Questi sono alcuni degli interrogativi a cui si cercherà di dare risposta il 23 marzo a Roma, nella cornice del dibattito “La sicurezza degli edifici: lo stato della normativa sulle facciate e le aree di miglioramento”, evento organizzato da Confabitare in collaborazione con ROCKWOOL Italia, impresa leader nella produzione di soluzioni isolanti in lana di roccia, e il Movimento Consumatori.

“L’Italia è in ritardo sui fattori di sicurezza?” è il quesito con cui si aprirà l’evento, nato con l’obiettivo di porre l’accento sulla necessità urgente di introdurre una normativa ad hoc sulla sicurezza antincendio per gli edifici di altezza elevata e ad alto rischio. Temi e riflessioni che ciclicamente tornano alla ribalta in seguito a episodi di cronaca, e che troveranno il giusto spazio intorno a una tavola rotonda di esperti, rappresentanti istituzionali e addetti ai lavori.

Un momento di dibattito e di confronto che vuole essere anche uno stimolo per una nuova Regola Tecnica Verticale, soprattutto in relazione alle opportunità date dal Piano Nazionale di Riprese e Resilienza e dal tanto discusso Superbonus del 110%.

La sicurezza degli edifici: lo stato della normativa sulle facciate e le aree di miglioramento

Daranno il via al dibattito Alberto Zanni, Presidente Confabitare, affiancato da Paolo Migliavacca, Amministratore delegato di ROCKWOOL Italia, e Ovidio Marzaioli, Vice Segretario Generale del Movimento Consumatori.

Con loro anche l’Onorevole Carlo Sibilia, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno, l’Onorevole Martina Nardi, Presidente della X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo, l’Onorevole Monica Ciaburro, Componente della Commissione Parlamentare per la Semplificazione, e Samuele Sassi, ingegnere di FSC Engineering. Presente inoltre Diego Zardini, Componente Com. Attività Produttive Commercio Turismo e Com. Parlamentare Questioni Regionali. A moderare la giornata di lavori sarà il giornalista Marco Gaiazzi.

L’evento verrà trasmesso in diretta il 23 marzo a partire dalle ore 15:00 e sarà possibile seguire il live streaming qui su affaritaliani.it.

SEGUI QUI LO STREAMING

ROCKWOOL, la lana di roccia come soluzione circolare e antincendio

Accanto a Movimento Consumatori, fra i partner dell’evento risalta il nome di ROCKWOOL Italia, azienda esperta nella lavorazione della roccia vulcanica come materiale di isolamento termico e per questo profondamente legata al mondo dell’edilizia.

Il Gruppo, fondato nel 1937, è leader mondiale nella produzione di lana di roccia. Materiale circolare dalle straordinarie capacità isolanti, sia acustiche e termiche, che di protezione passiva al fuoco.

In questo quadro, l’azienda porterà sul tavolo di giorno 23 un know-how altamente specializzato per far fronte contemporaneamente alle sfide di sostenibilità e di sicurezza, dal consumo energetico alla resilienza al fuoco. Gli isolanti in lana di roccia si presentano infatti come prodotti realmente efficaci per migliorare la sicurezza degli edifici, sempre più ricercati e impiegati dopo gli ultimi provvedimenti normativi nel settore edile.