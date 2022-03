"Sviluppo e Sostenibilità nel PNRR": Istituzioni e imprese a confronto a Roma

Gli scatti d'Affari

PNRR: istituzioni e imprese si confrontano nel quadro della nuova crisi internazionale

L’Ufficio in Italia del Parlamento europeo ha organizzato una conferenza intitolata “Sviluppo e Sostenibilità nel PNRR: Istituzioni e imprese a confronto nel quadro della nuova crisi internazionale”. All'evento, in collaborazione con Economia pulita, hanno partecipato anche i parlamentari europei Simona Bonafè e Salvatore De Meo. Tra gli ospiti della conferenza, inaugurata dai saluti del responsabile dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia Carlo Corazza e da Francesco Montanari, coordinatore scientifico di Economia pulita, anche Maria Cecilia Guerra, sottosegretario al ministero dell’economia e delle finanze, e Vannia Gava, sottosegretario al ministero della transizione ecologica. Sono intervenuti anche Luigi Di Marco, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile e Aldo Ravazzi Douvan, Università Luiss Guido Carli di Roma, sviluppo sostenibile.