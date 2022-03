Salvini: "Solo una squadra unita può aiutare gli Italiani a risollevarsi"

Berlusconi: "Salvini unico vero leader che c'è in Italia". La risposta: "Lo ringrazio per l’amicizia, la stima e la fiducia"



"Lo ringrazio per l’amicizia, la stima e la fiducia, in un momento così difficile solo una squadra unita, compatta e preparata può aiutare gli Italiani a risollevarsi, puntando sulle libertà economiche e sociali, sul taglio delle tasse e sulla pace fiscale, su una giustizia giusta e su un lavoro sicuro e ben pagato per tanti". Con queste parole Matteo Salvini, segretario della Lega interpellato da Affaritaliani.it, commenta quanto ha affermato Silvio Berlusconi durante la feste per il matrimonio con Marta Fascina ("Salvini unico vero leader che c'è in Italia", ha detto Berlusconi).



IL MATRIMONIO DI SILVIO BERLUSCONI CON MARTA FASCINA



La cerimonia, il taglio della torta, gli invitati, le canzoni e l'assenza di Pier Silvio







Leggi anche:

" Guerra, "Esercito italiano pronto a difendere confini e democrazia"

Ucraina, rischio poliomielite, tubercolosi, HIV. Bomba parallela alla guerra

Green Pass e limitazioni, l’agonia continua per un altro mese

Guerra Ucraina, India e Brasile contro la Russia all'Aja per motivi diversi

L'Italia dei Giganti: George Labrinopoulos racconta i grandi degli anni 80-90

Usa, nuovo caso George Floyd: uomo morto nelle mani della polizia. VIDEO

Enel, lanciato l'innovativo sistema di stoccaggio "Second Life"

Edilizia, l’Italia è in ritardo sulla sicurezza antincendio?

"Sviluppo e Sostenibilità nel PNRR": Istituzioni e imprese a confronto a Roma