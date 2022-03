FS Italiane, accordo con AdR per l'intermodalità sostenibile

Gli scatti d'Affari

FS Italiane, siglato protocollo d'intesa con Aeroporti di Roma per sviluppare il trasporto intermodale

Luigi Ferraris, Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato Italiane, ha sottoscritto un accordo con Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, per sviluppare l’intermodalità sostenibile e l’integrazione tra treno e aereo. La presentazione dell'intesa è avvenuta all'interno dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino e ha visto l'intervento del Sindaco di Fiumicino Esterino Montino, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il Presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma e il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Come ha spiegato Ferraris: "L'accordo che stiamo portando avanti oggi è un accordo che prevede una connessione stretta tra il trasporto aereo, con chi atterra a Fiumicino, e la connessione diretta con l'alta velocità per portare i passeggeri alla destinazione finale".