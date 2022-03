Intesa Sanpaolo per l'inclusione delle persone con disabilità

Intesa Sanpaolo, con il Fondo di Beneficenza sostiene l'inclusione delle persone affette da Sindrome di Down

In occasione della Giornata mondiale della Sindrome di Down in programma il 21 marzo, il cui tema quest’anno è "L’Inclusione significa...", Intesa Sanpaolo ricorda i progetti per promuovere l’inclusione delle persone con disabilità, sia all’interno che all’esterno del Gruppo, anche attraverso il proprio Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale, in capo alla Presidenza. Il Fondo eroga risorse per offrire sostegno alle persone più fragili, finanziando i progetti realizzati da enti non profit impegnati a dare una risposta ai problemi del Paese causati dalla crisi sanitaria, economica e sociale. Lo Statuto di Intesa Sanpaolo prevede infatti la possibilità che l’Assemblea degli Azionisti destini una quota degli utili alla beneficenza per progetti che hanno come riferimento la solidarietà, l'utilità sociale e il valore della persona.

Il Fondo di Beneficenza, inoltre, realizza e sostiene iniziative per la ricerca medica e scientifica, anche a supporto della disabilità, a cui sono stati erogati quasi 900 mila euro per 12 progetti complessivi nel 2021. Tra questi, nei quartieri spagnoli di Napoli il "Progetto Argo", Centro non medicalizzato per bambini, ragazzi, giovani e adulti con disabilità cognitive, come autismo, Sindrome di Down, psicosi, realizzato da Foqus, Fondazione Quartieri Spagnoli Onlus. L’iniziativa prevede l'apertura del centro di abilitazione diurno per il triennio 2021/2023, con lo scopo di migliorare le abilità di base personali e sociali, l’autonomia sociale, relazionale e soggettiva, attraverso laboratori e attività quotidiane, individuali e di gruppo, condotte da educatori ed esperti. Le attività si svolgono per i bambini nelle classi delle scuole dell’infanzia e primarie (scuole gestite dal partner “Dalla Parte dei Bambini”) e per ragazzi e adulti negli spazi della sede del Centro presso la Fondazione Foqus. I bambini vengono coinvolti in percorsi psicoterapeutici e logopedici, e sono seguiti da personale qualificato che facilita l’inserimento a livello scolastico e i rapporti sociali.

Sempre nell’ambito dell’inclusione delle persone con disabilità, Intesa Sanpaolo ha realizzato il Glossario “Le parole giuste – Media e persone con disabilità”, una guida pensata per chi vuole scrivere di questi argomenti con correttezza e rispetto.