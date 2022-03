"Alina Kabaeva, amante di Putin, va espulsa dalla Svizzera: è come Eva Braun"

Alina Kabaeva, l’amante di Vladimir Putin, va espulsa dalla Svizzera. A chiederlo è una petizione si Change.org, che sta già raccogliendo migliaia di firme.

Accompagnata da un testo in tedesco, francese e inglese, l’iniziativa punta a “riunire Eva Braun con il suo Führer!”, come si sostiene senza mezzi termini.

“Noi cittadini di Russia, Bielorussia e Ucraina, che attualmente sta attraversando un'immensa sofferenza, ci uniamo per fare appello alle autorità svizzere. L'opinione pubblica ha appena appreso che la figura politica e mediatica russa, ed ex atleta, Alina Kabaeva, si sta nascondendo in conseguenza delle sanzioni imposte alla Federazione Russa nel TUO paese".

"È la moglie preferita del delirante dittatore e criminale di guerra che ha attaccato a tradimento l'Ucraina nelle ultime settimane. Allora perché ora, visto il volume delle sanzioni imposte alla Russia, continui ad ospitare lei e la sua famiglia, mentre Putin sta distruggendo la vita di milioni di persone? È ora di riunire Eva Braun con il suo Führer!”.

Activists have created a petition to the #Swiss authorities to expel Putin's mistress, #Russian athlete Alina Kabaeva, from the country.



The petition has already been signed by 30,000 people. pic.twitter.com/d8yUTWMEOS