Allevi in Fratelli d'Italia: ipotesi di sostegno a Frigerio

Come anticipato da Affaritaliani.it Milano, l'ex sindaco di Monza Dario Allevi è passato in Fratelli d'Italia. Ha lasciato cosi con un annuncio ufficiale gli azzurri che lo avevano appoggiato nella sua corsa a sindaco cinque anni fa, prima della sconfitta al secondo turno, arrivata assolutamente inattesa, nel giugno del 2022. L'ex sindaco Allevi approderà cosi nel gruppo di Giorgia Meloni e potrebbe ricoprire il ruolo di coordinatore provnciale per Monza e Brianza. Secondo fonti di Affaritaliani.it Milano, Allevi è stato visto dopo la sua conferenza stampa di oggi, in compagnia in un ristorante brianzolo di Eleonora Frigerio e di Marco Pirola. E secondo i maligni questo potrebbe voler dire che Allevi sostiene la Frigerio nella sua corsa al Pirellone. Una buona notizia per la candidata, che si troverebbe così un sostegno importante dal punto di vista elettorale da parte di un esponente di punta di Fratelli d'Italia.