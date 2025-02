Amazon apre il suo primo negozio fisico a Milano

Mercoledì 12 febbraio, in Piazza Cadorna a Milano, aprirà il primo negozio fisico di Amazon in Italia: Amazon Parafarmacia & Beauty. Il punto vendita sarà dedicato ai prodotti di bellezza e alla cura della persona, includendo un’area riservata ai farmaci da banco, con la presenza di farmacisti qualificati. “Abbiamo deciso di aprire il primo negozio fisico in Italia nel cuore di Milano perché è una città che da sempre accoglie e promuove l’innovazione”, ha dichiarato Giorgio Busnelli, vice presidente Categorie Largo Consumo di Amazon in Europa.

Amazon, tecnologia e innovazione al centro dell’esperienza

Il negozio è progettato per offrire un'esperienza innovativa grazie a schermi interattivi “place and learn”, che permettono ai clienti di ottenere informazioni sui prodotti semplicemente posizionandoli su apposite superfici digitali. Un’area particolarmente innovativa sarà il Derma Bar, dove i clienti potranno effettuare un’analisi gratuita della pelle. Grazie a un sistema basato sull’intelligenza artificiale, verrà scattata una fotografia del volto per analizzare le caratteristiche della pelle e generare una scheda personalizzata. Un consulente sarà poi a disposizione per suggerire i prodotti più adatti e farli provare.

Un progetto scollegato da Amazon.it

Busnelli ha inoltre sottolineato che il negozio di Milano opererà indipendentemente da Amazon.it, quindi i prezzi dei prodotti non saranno necessariamente gli stessi disponibili online. Al momento, non sono previste ulteriori aperture né in Italia né in Europa. L’apertura dello store rappresenta comunque un trampolino di lancio per l’espansione dell’offerta Amazon nel settore beauty: “Grazie a questa iniziativa, nel 2025 amplieremo la selezione di prodotti per la bellezza e la cura della persona nei nostri store online in Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito”, ha dichiarato Busnelli, sottolineando l’impegno dell’azienda nel soddisfare le esigenze dei clienti sia in negozio che sulla piattaforma digitale.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO