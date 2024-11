Amazon Black Friday Universe: inaugurato a Milano il nuovo spazio immersivo temporaneo

In via de Cristoforis 1, a Milano, Amazon ha inaugurato il Black Friday Universe, uno spazio pop-up aperto al pubblico fino a domenica 1° dicembre. L'iniziativa accompagna la Settimana del Black Friday, che prosegue fino alla mezzanotte di lunedì 2 dicembre 2024, con promozioni su diverse categorie di prodotti disponibili su Amazon.it.

Il pop-up store propone un percorso attraverso aree tematiche che riflettono vari aspetti dell’offerta Amazon. Tra queste, uno spazio dedicato al Made in Italy mette in mostra prodotti artigianali italiani, come le specialità dolciarie di Bricioliamo, disponibili con uno sconto temporaneo. È presente un'area per la moda, con consulenze personalizzate sull’analisi del colore, e un settore dedicato alla bellezza, in collaborazione con L’Oréal Groupe.

Un’altra sezione è focalizzata sul servizio di consegna della spesa Amazon Fresh, affiancata da una selezione di prodotti alimentari. Per i più piccoli, è stata allestita un’area con i giocattoli più richiesti per il Natale, mentre uno spazio tecnologico consente di provare i dispositivi Amazon, come Echo e Kindle, e di scoprire nuovi strumenti basati sull’intelligenza artificiale.

Amazon Black Friday Universe è aperto gratuitamente fino al 1° dicembre, con orari variabili a seconda del giorno. Maggiori dettagli sono disponibili su amazon.it/BlackFridayUniverse.

