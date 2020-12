Ambrogini d'Oro, la cerimonia sarà in diretta streaming

L'Ambrogino d'Oro quest'anno sarà a porte chiuse ma in streaming: la tradizionale cerimonia di consegna delle Benemerenze Civiche del Comune di Milano quest’anno non sarà aperta al pubblico ma trasmessa online in diretta video. Nel rispetto delle norme anti-Covid il 7 dicembre, festa di Sant’Ambrogio, la Sala Alessi di Palazzo Marino sarà infatti riservata ai premiati. Tra i nomi più noti, spiccano quelli di Fedez e Chiara Ferragni, che si sono distinti per la raccolta fondi a favore della creazione di un nuovo reparto di terapia intensiva al San Raffaele, ma anche per altre iniziative di solidarietà. Tra gli altri nomi, Fabio Concato e l’ex direttore del Piccolo Escobar. Dove seguire l'evento? Sul sito del Comune di Milano.