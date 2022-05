Ancora movida selvaggia: a Monza 18enne accoltellato

Non si fermano i casi di movida selvaggia a Milano, Monza e dintorni. Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato questa notte dopo l'una in via Bergamo, zona della movida di Monza. Il giovane, che ha riportato ferite alla schiena, e' stato trasportato all'ospedale San Gerardo in codice rosso. Sul posto e' intervenuto il 118 con un'ambulanza oltre alla Polizia di Stato.