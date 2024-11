L'annuncio del papa: Carlo Acutis sarà proclamato santo ad aprile

Durante l’udienza generale del 20 novembre, in occasione della Giornata internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Papa Francesco ha annunciato le date delle canonizzazioni di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Carlo Acutis, il giovane milanese scomparso nel 2006 e beatificato nel 2020, sarà canonizzato tra il 25 e il 27 aprile durante il Giubileo degli Adolescenti. Pier Giorgio Frassati, giovane torinese deceduto nel 1925, sarà invece canonizzato tra il 28 luglio e il 3 agosto, nel corso del Giubileo dei Giovani.

Il messaggio dell’Arcivescovo Delpini

A seguito dell’annuncio, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ha sottolineato l’importanza della figura di carlo Acutis per gli adolescenti. "Carlo ha mostrato che la santità è per tutti: giovani e adulti, sani e malati, poveri e ricchi", ha dichiarato. Delpini ha invitato i giovani a seguire l’esempio di Acutis, scoprendo "la gioia di vivere, il coraggio di amare e la fortezza nel soffrire".

La vita e l’eredità di Carlo Acutis

Nato a Londra nel 1991 e cresciuto a Milano, Carlo Acutis è ricordato per la sua fede profonda e il suo impegno nel rendere accessibile il messaggio cristiano anche attraverso strumenti digitali. Carlo, morto a soli 15 anni per una leucemia fulminante, è considerato un modello per i giovani grazie alla sua semplicità e al suo amore per il prossimo. La sua beatificazione, avvenuta ad Assisi nel 2020, ha attirato migliaia di fedeli, consolidando la sua fama come "il primo santo millennial".

Il significato della canonizzazione per i giovani

La canonizzazione di Carlo Acutis, legata al Giubileo degli Adolescenti, è un segnale forte per le nuove generazioni. Eventi e iniziative, già attivi nella Diocesi di Milano grazie alla Fondazione Oratori Milanesi (FOM), continueranno a ispirare i giovani a seguire il cammino della santità. La memoria liturgica di Carlo Acutis, celebrata ogni 12 ottobre, rimane un’occasione per riflettere sulla sua eredità spirituale.

Pier Giorgio Frassati: un altro esempio per i giovani

Accanto a Carlo Acutis, anche Pier Giorgio Frassati, figura di spicco dell’Azione Cattolica e terziario domenicano, sarà canonizzato nel 2025. Frassati, morto a soli 24 anni, ha lasciato un segno indelebile nella Chiesa per il suo impegno verso i poveri e la sua intensa vita spirituale. Due esempi di santità giovanile che continuano a ispirare le nuove generazioni.



LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO