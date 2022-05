Anticipo di estate a Milano, attese temperature fino a 28 gradi

E' atteso durante questa settimana un primo anticipo di estate a Milano con temperature che sfioreranno i 28 gradi. Dopo i temporali e le piogge degli ultimi giorni, la primavera è pronta a rientrare nel capoluogo lombardo. Anzi, per un po', darà spazio a un clima estivo.

Positivo anche il clima notturno



Clima di fatto estivo, con massime pomeridiane in graduale ascesa fin verso i 26-28°C, localmente anche 29-30°C non esclusi durante il prossimo fine settimana su città come Milano, Monza, Brescia, Pavia, Mantova, Lodi. Gradevole anche il clima notturno, nell'ordine dei 13-16°C. Sembra improbabile l'arrivo di piogge, almeno fino alla fine del mese.