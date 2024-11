Anziana morta in casa nel Lecchese, il figlio trovato "in stato di incoscienza"

Anziana morta in casa nel Leccchese, il figlio trovato "in stato di incoscienza"





Mistero a Cassina Valsassina, nel Lecchese, dove una donna di 73 anni, Margherita Colombo, e' stata trovata morta in casa e il figlio 48enne, Corrado Paroli, "in stato di incoscienza", come riferisce la Procura locale in una nota. I due vivevano insieme. L'uomo e' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Manzoni. Paroli e' noto nella zona anche per essere il genero dell'ex consigliere regionale leghista Stefano Galli, morto nel 2021. La Procura ha fissato per il 21 novembre l'autopsia di Margherita Colombo per avere elementi utili nella ricostruzione dell'accaduto. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri di Introbio e della magistratura c'e' quella dell'omicidio-suicidio.

