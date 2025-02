Orrore in una Rsa del Comasco, anziani picchiati e umiliati: sette operatori sanitari arrestati

Sette operatori sanitari della Rsa "Sacro Cuore" di Dizzasco, nell'Alto Lago di Como, sono stati arrestati con l’accusa di maltrattamenti ai danni di numerosi pazienti anziani. Due di loro sono finiti in carcere, mentre altri cinque sono stati posti ai domiciliari. L’operazione è stata condotta dai carabinieri di Como e Menaggio, che hanno definito i comportamenti degli indagati come "azioni crudeli e offensive", perpetrate su persone inermi, spesso non autosufficienti e allettate.

Nei video le percosse ed il terrore degli anziani ospiti

L'inchiesta, avviata nell'agosto 2024 a seguito di un esposto presentato ai carabinieri di Centro Valle Intelvi, ha rivelato un quadro di violenze sistematiche trasformate in una consuetudine lavorativa. Gli investigatori hanno raccolto prove inconfutabili grazie a intercettazioni audio e video, che documentano percosse, insulti e umiliazioni fisiche e psicologiche inflitte agli ospiti della struttura. Le immagini mostrano anziani impauriti, che d’istinto si coprono il volto per proteggersi dai colpi. A carico di una delle operatrici è stata inoltre contestata l’accusa di esercizio abusivo della professione.

"Massima fermezza nei confronti di queste belve"

L’episodio ha suscitato profonda indignazione, con richieste di punizioni esemplari per i responsabili. Gianluca Giuliano, segretario nazionale di Ugl Salute, ha condannato duramente i fatti: "Chiediamo che, accertate le colpe, si agisca con la massima fermezza nei confronti di queste belve. Quanto accaduto getta discredito su un'intera categoria professionale ed è inaccettabile". Ha inoltre sottolineato come la maggior parte degli operatori sanitari svolga il proprio lavoro con dedizione e umanità, prendendosi cura delle persone più fragili con amore e generosità.

