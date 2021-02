Après-coup Milano riapre in sicurezza: brunch di San Valentino

Il lockdown ha imposto ai locali milanesi uno stop rigoroso, durissimo da accettare, ma il Bistrot più retrò di Milano mai si potrebbe sottrarre a direttive imposte per il bene della salute pubblica. Après-coup Milano, via Privata della Braida 5, ha riaperto i battenti, per ora solo in alcuni giorni, il venerdì, sabato e domenica con in mostra le opere di Gianni Galassi "Light and day - architetture straordinarie" e una selezione di titoli, appositamente scelti dal meraviglioso catalogo Adelphi Edizioni. Non solo novità editoriali ma anche edizioni e titoli che non sono sempre disponibili nelle librerie, con un occhio particolare al mito, con tutti i libri di Roberto Calasso, all'Oriente, alla cultura ebraica, alla divulgazione scientifica.

Après-coup Milano in attesa della musica jazz, del teatro, delle mostre in Galleria Arteutopia, delle serate di comicità di Après-comedy con Francesca Puglisi, offre quello che il periodo consente di fare e quindi dalle 11:30 alle 18:00, venerdì, sabato e domenica, si può prenotare, in tutta sicurezza, per un pranzo di lavoro, un brunch, una pausa relax o un aperitivo "anticipato".

La gente che pranza, il tintinnio dei bicchieri, le chiacchiere che fanno da sottofondo, sono la colonna sonora perfetta per descrivere il lavoro e gli sforzi (non solo economici) che al momento questo settore, quindi anche Après-coup Milano, sta compiendo.

A San Valentino, dunque, festeggiamo la voglia di stare ancora insieme con il partner, con la famiglia e con gli amici, festeggiamo tutto l'amore che possiamo con un brunch a base di carne, pesce o veggie

La mostra di Gianni Galassi ci propone 35 fotografie di grande formato, una maestosa e abbagliante prospettiva nell'osservazione dell'architettura delle nostre città, in un suggestivo percorso di luce e ombre che spesso si accosta alla pittura metafisica.

Per prenotazioni: info@apres-coup.it, oppure, 02.38243105