Area B, la mozione per le modifiche dei sindaci Pd di Città metropolitana

Maretta tra i sindaci dell’hinterland milanese per gli effetti di Area B sui loro residenti. Le auto più inquinanti infatti si fermano alle porte di Milano. Beatrice Uguccioni, consigliera delegata alla Mobilitá e Infrastrutture della Città Metropolitana ha postato sui social: “Migliorare Area B è possibile e lo si può fare attraverso una serie di interventi tesi a mitigare l'impatto di tale provvedimento senza snaturarlo; interventi che recepiscono le istanze rappresentate in queste settimane da diversi sindaci e già affrontate in Città Metropolitana in due diverse riunioni della Commissione consiliare che si occupa di mobilità"

La mozione presentata al Consiglio metropolitano di Milano

Il frutto di tale lavoro è nella mozione che il centrosinistra ha depositato in Consiglio metropolitano con una serie di proposte: Rinnovo della deroga, oggi scaduta, per i cittadini che hanno già prenotato un’auto non inquinante, in modo da poter presentare le domande fino a fine anno e avere esenzione fino a ottobre 2023; Tutela di tutti i cittadini che si dirigono verso i parcheggi di corrispondenza, alcuni dei quali oggi collocati all’interno di Area B; Sostegno di un sistema di sconti sull’abbonamento al trasporto pubblico per chi è soggetto ai divieti; Potenziamento ed estensione del car sharing anche oltre il Comune di Milano; Realizzazione di un sistema di possibili attenuazioni di area B per i cittadini con ISEE basso, attuato attraverso un numero maggiore di ingressi, una revisione del sistema Move In o l’aumento dei massimali di km percorribili.

Conclude Uguccioni: "Costruire delle città con meno auto e sempre più a misura di uomo, che sappiano armonizzare le esigenze ambientali a quelle economiche dei più fragili, è un imperativo per gli amministratori di tutte le grandi metropoli europee ed è anche la mia...la nostra”.