Assago, la Procura chiede la perizia psichiatrica sull'aggressore

La Procura di Milano ha chiesto la perizia psichiatrica nei confronti di Andrea Tombolini, il 46enne che giovedì 27 ottobre ha accoltellato cinque persone all'interno del centro commerciale Carrefour di Assago uccidendo un dipendente. L'intenzione del pm Paolo Storari è naturalmente accertare la capacità di intendere e di volere dell'uomo, accusato di omicidio e duplice tentato omicidio. Attualmente Tombolini è in custodia cautelare all'interno del reparto psichiatrico dell'ospedale San Paolo di Milano.

Assago, l'ordinanza del giudice: "Tombolini privo di freni inibitori"

Lo stesso giudice, nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto, sottolineava "un auspicabile accertamento tecnico sull'imputabilità dell'indagato" ritenendo tra l'altro "particolarmente elevato il pericolo di recidivanza". Nell'ordinanza si rimarca "una personalità priva di freni inibitori, capace di manifestazioni di incontrollabile e brutale violenza. A ciò deve aggiungersi la considerazione che si è trattato di un raptus improvviso, di cui si ignorano ancora con precisione le cause".

"Difficilmente una furia omicida di tale portata può essersi scatenata all'improvviso"

Inoltre, "Pur non essendovi traccia documentale di una storia psichiatrica dell’indagato, difficilmente una furia omicida di tale portata può essersi scatenata all’improvviso, senza alcuna avvisaglia di un qualche cambiamento dei processi cognitivi ed emotivi; e, soprattutto, altrettanto difficilmente può restare un episodio isolato, sia nel caso in cui sia dovuta ad un qualche scompenso psicotico, che ad un qualche processo cognitivo o emotivo che non ne abbia inficiato la coscienza e volontà".