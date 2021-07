Assicurazioni, inchiesta a Milano: contestati 500 milioni nascosti al Fisco



La Procura di Milano indaga per riciclaggio la Lombard International Assurance, compagnia assicurativa lussemburghese del fondo americano Blackstone. L’inchiesta, secondo quanto riporta il Sole24Ore, ha preso il via da un accertamento della Guardia di Finanza, che contesta alla società un imponibile sottratto a tassazione per oltre 500 milioni di euro.



Ma la compagnia del gruppo Blackstone sarebbe solamente la prima di una lunga lista che conta un centinaio di compagnie assicurative alle quali potrebbero essere contestate l’evasione fiscale e il riciclaggio sullo schema già seguito per 220 banche estere.



L’indagine ha consentito al Settore contrasto illeciti dell’Agenzia delle Entrate di incassare oltre 300 milioni di euro da un centinaio di istituti con i quali è stato finora raggiunto un accordo.