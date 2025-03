Assolombarda Awards, Fontana: “Imprese lombarde eccellenti anche nelle difficoltà”

Fontana: "I numeri della Lombardia eccellenti nonostante le difficoltà"

Le imprese lombarde resistono e innovano, nonostante le difficoltà. Lo ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo agli Assolombarda Awards, la cerimonia che premia l’eccellenza imprenditoriale del territorio. “I numeri nella nostra Regione sono eccellenti anche nelle difficoltà. Noi stiamo cercando di sostenere in tutti i modi le imprese”, ha dichiarato Fontana, lodando la capacità delle aziende di adattarsi ai cambiamenti. “Noi stiamo cercando di essere una politica che collabora, che vede l'imprenditoria non come un nemico ma come un'opportunità per il territorio”, ha aggiunto.

Spada: "Salva Milano fondamentale per sbloccare l’urbanistica"

Sul palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, accanto a Fontana, il presidente di Assolombarda Alessandro Spada ha ribadito l’importanza del Salva Milano, il provvedimento atteso per risolvere le incertezze urbanistiche che stanno rallentando lo sviluppo della città. “Da un anno mi sono sempre speso per il Salva Milano. È un provvedimento assolutamente dovuto per chiudere una situazione di incertezza nata da una legge urbanistica vecchia di 83 anni”, ha affermato Spada, spiegando come le normative attuali abbiano creato “un caos normativo che ha allungato le procedure fino a sei anni”.

“Se ci sono stati problemi, la magistratura li chiarirà. Ma serve un intervento per ristabilire certezze”, ha aggiunto il presidente di Assolombarda, sottolineando la necessità di una nuova legge urbanistica che semplifichi le regole e sblocchi gli investimenti.

Premiate le eccellenze imprenditoriali lombarde

Gli Assolombarda Awards hanno celebrato le imprese che si sono distinte per innovazione, crescita e impatto sociale, in un territorio che da solo genera il 13% del PIL nazionale. “Oggi celebriamo quell'impresa che, grazie a impegno e visione, investe in tecnologie d'avanguardia e crea valore per il territorio”, ha dichiarato Spada.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e numerosi rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale. I premi sono stati assegnati in cinque categorie strategiche per la competitività futura:

Sostenibilità – Premio dedicato a Roberto Rocca

PMI vincitrice: E-VAI SRL

Grande impresa vincitrice: LENDLEASE SERVICES (ITALY) SRL

Responsabilità e Cultura – Premio dedicato a Gian Marco Moratti

PMI vincitrice: ZINI PRODOTTI ALIMENTARI SPA

Grande impresa vincitrice: EDISON SPA

Performance – Premio dedicato a Franco Dompé

PMI vincitrice: SECOM SRL

Grande impresa vincitrice: RENATO CORTI SPA

Design – Premio dedicato a Giorgia Martone

PMI vincitrice: INDUSTRIA TERMOPLASTICA PAVESE SPA

Grande impresa vincitrice: SIGNIFY ITALY SPA

Digitalizzazione – Premio dedicato a Loris Fontana

PMI vincitrice: NTE PROCESS SRL

Grande impresa vincitrice: ALSTOM FERROVIARIA SPA

Un riconoscimento speciale è stato assegnato dall’Advisory Board Assolombarda per il Sociale, con il premio conferito a Gruppo Mondadori per il suo impegno nel settore sociale.

Celebrati gli anniversari associativi

Durante la serata sono state premiate anche le imprese che festeggiano importanti traguardi di adesione ad Assolombarda. Tra queste, spicca Wafers Farma Decor Srl, che celebra 75 anni di appartenenza all’Associazione. A seguire, 32 aziende che hanno raggiunto i 50 anni di adesione, tra cui Italfarmaco, Ticinoplast, Verind, Rodenstock Italia e Supergalvanica.

