Atm: tornano i controllori sui mezzi e faranno rispettare le norme anti Covid

Atm: tornano i controllori sui mezzi anche per far rispettare le norme anti Covid

Torneranno presto i controllori sui mezzi pubblici dopo la sospensione decisa nei mesi scorsi per motivi sanitari legati all'emergenza coronavirus. E con il loro ritorno, riporta l'AGI, le mansioni potrebbero allargarsi, oltre che al solito lavoro di verifica della validita' del titolo di viaggio, al controllo del rispetto delle norme per evitare il contagio dal Covid (dall'uso corretto delle mascherine all'osservanza delle regole di distanziamento). L'Atm, la municipalizzata che gestisce il trasporto pubblico del comune di Milano, e' pronta a fare la propria parte, anche se in questa fase, "di base, attendiamo di capire quali saranno le linee guida definitive" su questo tema. La societa' vanta gia' una squadra composta da 130 controllori attiva per la verifica sulla validita' dei biglietti e per l'elevazione delle relative sanzioni.

Ad aprile scorso, in occasione della riapertura delle scuole per l'attivita' in presenza, ricorda l'Atm, il servizio fu ulteriormente potenziato con l'ausilio di 100 steward addetti all'assistenza dei passeggeri. Giovedi' mattina e' in calendario un incontro governo-regioni sui piani per il trasporto pubblico locale in vista della ripresa delle scuole e quella sara' l'occasione per la stessa Atm di poter calibrare al meglio l'ulteriore eventuale impegno in base alle nuove esigenze che si dovessero presentare, se cioe' si decidera' o meno per l'afflusso alle scuole in modo scaglionato o se tutti alla stessa ora, se il rientro in classe sara' al 100% o con una quota inferiore. In ogni caso, la municipalizzata milanese, alla luce del piano gia' attuato lo scorso aprile, ribadisce di essere "pronta a fare la propria parte, sulla base delle decisioni che verranno prese a livello istituzionale".

Atm, inoltre, ricorda, tra le altre cose, di avere gia' installato dispenser sulle linee di superficie piu' frequentate e in tutte e 113 le stazioni della metropolitana; d'impiegare 400 addetti alla sanificazione dei 1.200 mezzi con attivita' diurne e notturne; di procedere a una massiccia campagna finalizzata al rispetto delle regole di distanziamento.

